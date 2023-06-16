Песков не комментирует то, что "Троицу" Рублева пока оставили в храме Христа Спасителя

Пребывание иконы в храме продлили до 18 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал как-либо комментировать тот факт, что икона "Троица" Андрея Рублева останется в храме Христа Спасителя еще на месяц - до 18 июля, дня празднования памяти Сергия Радонежского.

"Вы знаете, что было принято такое решение. Было принято решение о реставрационных работах. Сроки и так далее - это все эксперты", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее о продлении пребывания иконы в храме сообщили в Русской православной церкви (РПЦ). На сайте РПЦ отмечается, что Минкультуры РФ подготавливает документы, необходимые для передачи святыни, а заявления о якобы саботаже со стороны министерства исполнения указания президента РФ Владимира Путина о передаче иконы "Троица" церкви безосновательны.

"Троица" - один из шедевров русского иконописного искусства, созданный Андреем Рублевым в первой четверти XV века. В 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР икона была передана в Государственную Третьяковскую галерею. 15 мая стало известно о решении Путина передать эту икону из Третьяковской галереи РПЦ.