Хинштейн усомнился в необходимости появления в России IT-омбудсмена

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи напомнил, что в России есть уполномоченные по правам человека и по правам ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Цифровая отрасль сегодня получает значительную поддержку со стороны государства, на фоне этого вопрос введения должности IT-омбудсмена представляется спорным. Такое мнение в субботу в ходе делового завтрака на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выразил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Насчет IT-омбудсмена - тогда у нас должен быть омбудсмен в сфере образования, омбудсмен в сфере здравоохранения, в социальной сфере", - сказал он, комментируя предложения представителей отрасли.

Хинштейн напомнил, что в России есть уполномоченные по правам человека и по правам ребенка. "Но насколько правильно выделение официального статуса уполномоченного по правам предпринимателей именно в сфере цифры - давайте посоветуемся", - продолжил он.

Глава комитета заметил, что "те меры поддержки и внимание государства, которые оказываются отрасли, - они, конечно, по отношению с остальной всей экономикой несоразмерны".

Инициатива создания соответствующего института уполномоченного предусмотрена в дорожной карте развития отрасли информационных технологий, утвержденной российским кабмином в 2021 году.