В западном Крыму после ЧП на Каховской ГЭС в пробах морской воды не нашли отклонений

Роспотребнадзор также проводит исследования донных отложений

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Отклонений от нормы в пробах морской воды на западном побережье Крыма из-за ЧП на Каховской ГЭС не зафиксировали. Об этом сообщила ТАСС в субботу руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

"Рисков в качестве морской воды по состоянию на сегодняшний день мы не видим. Отклонений от требований действующего санитарного законодательства на территории западного побережья Крыма - Черноморского, Раздольненского районов и Евпатории не зафиксировано", - сказала Пеньковская.

Она уточнила, что региональное управление с первых дней после происшествия на Каховской ГЭС добавило к своему обычному мониторингу дополнительные точки контроля на западном побережье Республики Крым. "Точки контроля увеличились в два раза. Помимо морской воды мы проводим исследование и донных отложений - песка", - добавила она.