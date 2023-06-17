ТАСС наградили за освещение государственно-частного взаимодействия в здравоохранении

Награду вручил замглавы министерства здравоохранения Сергей Глаголев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС стало победителем всероссийского конкурса "Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении", учрежденного Минздравом России. Церемония прошла на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Награду вручил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заместителю генерального директора ТАСС Андрею Соколову.

"Для нас как для главного государственного информационного агентства тема здравоохранения, особенно после событий 2020 года, является одной из ключевых, приоритетных, мы всегда активно освещаем медицинскую повестку и деятельность Министерства здравоохранения РФ и то, что делают коллеги на местах в регионах. Надеюсь, что те новости, те репортажи, которые мы выпускаем на наших лентах, на нашем сайте, в соцсетях будут востребованы и медицинским сообществом, и всеми гражданами России и зарубежных стран в плане медицинского просвещения, в плане создания условий и дальнейшего развития системы здравоохранения. Еще раз большое спасибо", - сказал он в ходе церемонии.

Также в рамках конкурса был награжден портал для медицинских специалистов и организаторов здравоохранения "Медицинский вестник", "Фармацевтический вестник" и деловой журнал Vademecum.