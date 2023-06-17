Стало известно меню обеда участников переговоров Путина с лидерами африканских стран

Им предложили на обед камчатского краба, борщ с тушеной уткой и сливками, клубничный суп с ягодным мороженым и меренгами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Участникам переговоров президента России Владимира Путина с делегацией представителей стран Африки в Константиновском дворце в Стрельне предложили на обед камчатского краба, борщ с тушеной уткой и сливками, клубничный суп с ягодным мороженым и меренгами.

Блюда перечислены в меню для гостей. Среди них также салат из кальмаров, ягненок с картофелем и артишоками, оладушки с тремя видами икры, жюльен из овощей с мурманским палтусом, лимонный сорбет.

Встреча проходит в комплексе, который ранее служил резиденцией великих князей Романовых, а сейчас используется в том числе для официальных мероприятий, включая международные.

В состав миссии, которая прибыла, чтобы обсудить возможные пути урегулирования ситуации на Украине, входят президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Коморских Островов Азали Ассумани, который сейчас также председательствует в Африканском союзе, президент Сенегала Маки Саль и президент ЮАР Сирил Рамапоса, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда.

Днем ранее делегация посетила Киев. Там у лидеров стран Африки состоялись переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.