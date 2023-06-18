ТАСС возглавил рейтинг цитируемости СМИ в рамках ПМЭФ

По данным системы "Медиалогия", форум 2023 года упоминался почти в три раза чаще, чем прошлогодний

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Агентство ТАСС возглавило рейтинг цитируемости средств массовой информации о Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом свидетельствуют данные системы "Медиалогия" за период 14-17 июня 2023 года.

Согласно рейтингу топ-5 самых цитируемых СМИ в контексте ПМЭФ, первое место занял ТАСС - индекс цитируемости составил 634,55. На втором месте - РИА Новости с индексом 577,06, на третьем - РБК с индексом 119,35. Остальные позиции рейтинга разделили между собой "Известия" и телеканал "Россия-24".

"Анализ данных показывает, что ПМЭФ-2023 упоминался почти в три раза чаще, чем ПМЭФ-2022, как в СМИ, так и в соцмедиа", - отмечается в исследовании "Медиалогии"

Индекс цитируемости - это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Рейтинги СМИ построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он прошел с 14 по 17 июня. Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступил информационным партнером мероприятия.