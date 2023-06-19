В Уругвае отказались от идеи сделать скульптуру голубя из нацистского орла

Президент южноамериканской республики Луис Лакалье Поу сообщил, что противники проекта считают необходимым сохранить орла для напоминания о совершенных ошибках

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июня. /ТАСС/. Власти Уругвая отказались от идеи расплавить нацистского орла, найденного на затопленном германском тяжелом крейсере "Адмирал граф Шпее", и сделать из полученной меди скульптуру голубя. Об этом сообщил в воскресенье президент южноамериканской республики Луис Лакалье Поу.

"За то короткое время, что прошло с момента объявления, подавляющее большинство высказалось против этого решения. Если кто-то хочет добиться мира, он в первую очередь должен гарантировать единство, а это решение явно ему не способствовало. <...> Сегодня утром я поговорил с [скульптором] Пабло Атчугарри, и, к сожалению, мы откажемся от этой идеи", - сказал он журналистам. Глава государства отметил, что все еще считает, что предложение сделать из орла символ мира было хорошей идеей.

Лакалье Поу объявил, что Атчугарри изготовит скульптуру голубя из расплавленного бронзового нацистского орла 16 июня. Ожидалось, что работа будет завершена к ноябрю. После этого объявления ряд уругвайских политиков высказался против проекта, а на платформе Change.org появилась петиция с призывом оставить орла в музее. Противники идеи уничтожения нацистского символа высказывают разные аргументы, в том числе необходимость его сохранения как напоминание о совершенных ошибках.

"Адмирал граф Шпее" совершал рейдерские нападения в Атлантическом океане на торговые суда, перевозившие грузы из США в Великобританию и Францию. В декабре 1939 года он был поврежден в результате битвы в заливе Ла-Плата, зашел в гавань и по приказу Берлина был потоплен вблизи Монтевидео.

В 2006 году уругвайский бизнесмен Альфредо Этчегарай профинансировал работы по поднятию предметов с нацистской символикой с затопленного корабля. С тех пор между властями Уругвая и бизнесменом шла тяжба о том, кому принадлежат извлеченные из воды объекты.