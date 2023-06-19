Между Сахалином и Кунаширом возобновили авиасообщение

Рейс авиакомпании "Аврора" вылетел в Курильск

ТАСС, 19 июня. Рейсы авиакомпании "Аврора" между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском (остров Кунашир, Курилы, Сахалинская область) возобновлены после улучшения погодных условий. Об этом сообщается на сайте сахалинского международного аэропорта.

"Рейс HZ-4603 [в] Курильск в 09:31 (01:31 мск) вылетел", - сообщается на сайте.

Авиарейс должен был вылететь из Южно-Сахалинска в воскресенье, 11 июня. Сначала рейс перенесли на понедельник, а затем на вторник. На территории аэропорта Южно-Курильска стоял сильный туман, наблюдался слабый ветер. В условиях плохой видимости аэропорты Курильских островов не могут принимать самолеты.