Швыдкой считает правильным возвращение в эфир программы "Давай поженимся"

Подобные развлекательные передачи помогают людям верить, "что все будет хорошо", отметил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Возвращение в эфир программы "Давай поженимся", и в целом трансляция подобных развлекательных шоу, помогает людям в период проведения специальной военной операции верить, что все будет хорошо. Такое мнение высказал ТАСС спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Искусство еще и социальная терапия, телевидение тоже. Люди хотят верить в то, что победа будет за нами, все вернутся и будет нормальная жизнь. Чем программа "Давай поженимся" отличается от программы "Голос" с точки зрения ее развлекательного характера. Люди должны знать, что все будет хорошо. Это очень важно", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил ТАСС, что шоу "Давай поженимся" вернется в эфир в конце июня.