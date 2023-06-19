В Кремле заявили, что не следят за ходом нового суда над Навальным

Его обвиняют в создании экстремистского сообщества

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Кремль не следит за новым судебным процессом над Алексеем Навальным, которого обвиняют в создании экстремистского сообщества. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы не следим за этим процессом", - сказал представитель Кремля.

Согласно карточке дела, Навальный обвиняется по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в нем). Помимо этого, его обвиняют в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности, вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни, создании НКО, посягающей на личность и права граждан, реабилитации нацизма. Фигурантом дела также является бывший технический директор YouTube-канала Навального Даниэль Холодный.

По данным СК, не позднее 2014 года Навальный как учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ) "создал экстремистское сообщество и руководил им" для осуществления экстремистской деятельности, которая направлена на изменение основ конституционного строя в РФ, подрыва общественной безопасности и государственной целостности. В СК отметили, что для обеспечения деятельности экстремистского сообщества, в том числе его финансирования, а также создания условий для совершения преступлений экстремистской направленности, вовлечения новых участников организаторы учредили восемь некоммерческих организаций - фондов и коммерческих организаций, которые были структурными подразделениями сообщества.