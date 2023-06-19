19 июня, 09:57
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Данные о подготовке переворота в Белоруссии и встречи с африканцами. Темы брифинга Пескова

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

Возможная подготовка в Польше государственного переворота в Белоруссии, итоги встречи по Украине президента РФ Владимира Путина с делегацией руководителей стран Африки стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Путин работает в Кремле. Крупных публичных мероприятий не запланировано.
  • На докладе у президента будет губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

О подготовке Польшей госпереворота в Белоруссии

  • "И у Минска, и у Москвы очень много недругов и даже врагов. Среди них есть и те, кто не прочь покуситься на нашу стабильность". "Мы вместе исполнены решимости противостоять этим попыткам".
  • Подробностей о материале газеты The Sunday Times насчет подготовки на территории Польши государственного переворота в Белоруссии у Кремля нет.

О якобы отказе России ООН в доступе к пострадавшим после прорыва ГЭС районам

  • "Я не знаю точно нюансов, но там же очень много вопросов: как переходить, где линия соприкосновения, обеспечение безопасности - вы знаете, там постоянно обстрелы идут".
  • Ранее гуманитарный координатор ООН Дениз Браун заявила, что российская сторона якобы не пропустила делегацию международной организации в пострадавшие после прорыва Каховской ГЭС районы.

Об итогах переговоров с африканской делегацией

  • "Об этом достаточно подробно рассказал министр иностранных дел [РФ Сергей] Лавров".
  • "В целом диалог с африканцами будет продолжаться. В тех идеях, которые были изложены на переговорах членами делегации, есть, безусловно, темы", которые можно реализовать. Процесс будет продолжен на саммите Россия - Африка.

Об оценке президентом встречи с военкорами

  • "Это не первая встреча с военкорами, такие были и до этого".
  • "Это важный элемент получения президентом информации с мест".
  • "Был действительно весьма и весьма откровенный разговор". "Президент сам высоко ценит этот диалог с военкорами и будет его продолжать".

О процессе по делу Навального

 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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