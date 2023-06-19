Почти 70% опрошенных украинцев выступают за изменение состава Верховной рады

По данным исследования, правительство страны хотели бы сменить 47% респондентов, 23% - президента

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Подавляющее большинство граждан Украины выступают за обновление центральной власти, в частности, изменение состава Верховной рады поддерживают 69% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Опрос проводился по телефону с 26 мая по 5 июня. В нем участвовали 1 029 респондентов, отмечается на сайте института. Людям завали вопрос, нужно ли будет сменить власть на том или ином уровне.

"Подавляющее большинство украинцев (73%) поддерживают обновление центральных властей на том или ином уровне. Наибольший запрос на обновление касается Верховной рады - 69% респондентов хотели бы изменить парламент, - говорится в сообщении. - Далее следует правительство - его хотели бы сменить 47% респондентов".

Меньше всего опрошенных - 23% - хотели бы поменять президента. В отдельных данных по регионам видно, что более всего - 71 и 69% - за изменения в Раде выступают опрошенные из западных и центральных областей страны. Поменять правительство больше всего хотят на западе и юге Украины (по 49%), а президента - на востоке (29%).

Верховная рада Украины в основном состоит из депутатов от пропрезидентской партии "Слуга народа". Выборы в парламент планировалось провести 29 октября, президентские намечены на весну 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение в стране 24 февраля 2022 года. Срок его действия продлевался неоднократно. В последний раз это произошло 20 мая текущего года, когда длительность военного положения была продлена на 90 дней - до 18 августа. Глава украинского парламента Руслан Стефанчук в понедельник заявил, что выборы на Украине необходимо проводить сразу после завершения режима военного положения. В беседе с ТАСС бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник отмечал, что для проведения парламентских выборов 29 октября Украина после 18 августа должна не продлевать военное положение.