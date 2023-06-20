У берегов израильского Эйлата заметили тигровую акулу

Специалисты рекомендуют всем купающимся сохранять спокойствие, при встрече с акулой ни в коем случае не делать резких движений и постоянно удерживать зрительный контакт

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июня. /ТАСС/. Израильские специалисты заметили тигровую акулу на побережье Красного моря возле города Эйлат. Об этом сообщила в понедельник газета The Times of Israel.

По ее информации, акула была замечена в водах Красного моря в районе купальной зоны в северной части Эйлата. Один из инспекторов Управления природы и парков Израиля, находясь под водой, смог заснять ее на видеокамеру. Как отмечает издание, присутствие морского хищника у берегов Израиля зафиксировано всего спустя неделю после того, как в соседнем Египте российский турист погиб в результате нападения акулы.

Как отметил эколог из Управления природы и парков Асаф Звулони, тигровые акулы - привычные обитатели этого региона, однако увидеть их воочию удается нечасто. По его словам, такие акулы могут достигать в длину пяти метров, живут до 50 лет и способны заплывать на мелководье. "Присутствие акулы в нашем районе подняло некоторые вопросы относительно того, насколько опасно заходить в море в Эйлате", - добавил эксперт, слова которого приводит Times of Israel.

В свою очередь представители организации "Акулы в Израиле" заявили, что тигровые акулы, которые появляются в летний сезон в Эйлате, - это, как правило, самки, приплывающие, чтобы оставить потомство. По информации организации, за последние дни несколько ныряльщиков сообщали, что видели в районе Эйлата тигровых акул. В связи с этим всем купающимся специалисты рекомендуют сохранять спокойствие, если им доведется увидеть акулу, ни в коем случае не делать резких движений и постоянно удерживать с животным зрительный контакт, при необходимости медленно отходя в сторону берега. "Большинство акул уплывут сами", - уверяют специалисты ассоциации.