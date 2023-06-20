Священник РПЦ назвал безумием "освящение" на Украине "иконы" с Бандерой

Союз православных журналистов ранее сообщил, что глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) "освятил" новую "икону" Богородицы "С оружием в руках и с Богом в сердце", на которой изображены люди, похожие на Степана Бандеру, Романа Шухевича и Евгения Коновальца

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. "Освящение" на Украине "иконы" с изображением украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича является безумием, заявил во вторник ТАСС православный публицист и миссионер протоиерей Андрей Ткачев.

"Это безумие не требует комментариев", - сказал священник Русской православной церкви.

Ранее Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил, что глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) "освятил" новую "икону" Богородицы "С оружием в руках и с Богом в сердце", на которой изображены люди, похожие на Степана Бандеру, Романа Шухевича и Евгения Коновальца. В центре "иконы" изображена Богородица, у ее подножия, по данным СПЖ, - "защитники Украины разных времен": казаки и воины запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии (УПА), а также военнослужащие вооруженных сил страны.

Протоиерей Андрей Ткачев вынужденно покинул Украину в 2014 году, опасаясь преследований со стороны экстремистов и силовиков в Киеве. С того времени он служит в России.