Эксперты предупредили о способах обмана покупателей антидроновых ружей

По словам гендиректора маркетплейса Техключи.рф Тиграна Исраеляна, пользователи не всегда знают о том, что существуют модифицированные БПЛА, которые имеют расширенные диапазоны частот

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Продавцы антидроновых ружей, которые есть в свободной продаже, стали чаще завышать характеристики их дальности и эффективности, рассказали ТАСС эксперты.

"Сегодня в интернете представлены технические решения, обещающие различный уровень "зон безопасности" и "непроницаемых барьеров" для беспилотников. Размещаемые в открытом доступе видеоматериалы о результатах тестирования антидроновых ружей обычно сводятся к упрощенному тест-драйву по типовым БПЛА. Подобные тесты имеют мало общего с реальным применением и объективной оценкой характеристик изделий, от которых может зависеть жизнь и безопасность людей", - отметил генеральный директор маркетплейса систем безопасности Техключи.рф Тигран Исраелян.

По его мнению, покупатели не всегда знают о том, что существуют модифицированные БПЛА, которые имеют расширенные диапазоны частот. "Отсутствие единой процедуры объективного тестирования возможностей "электронных ружей" приводит к тому, что пользователи получают изделия, которые во многих случаях создают иллюзию безопасности, но фактически не способны выполнять поставленные задачи в реальной обстановке", - отметил эксперт, добавив, что до 2022 года подобные устройства имели ограниченный спрос и в основном продавались для защиты промышленных объектов, где имеются профессиональные службы безопасности и быстрого реагирования.

Директор Фонда поддержки ветеранов оперативных служб силовых ведомств "Центр-Т", эксперт в области антитеррористической защищенности особо важных государственных объектов Владимир Кошкарев заявил ТАСС, что для противодействия БПЛА недостаточно одного только носимого средства противодействия - электронного ружья. "Для эффективного использования антидроновых ружей необходимо дополнительное оборудование: дрондетекторы (обнаружители дронов - прим. ТАСС) или спектроанализаторы с направленными антеннами, так как визуальный контроль за БПЛА может быть осложнен погодными условиями, темным временем суток, рельефом местности и большой дистанцией до объекта", - сказал он.

Специалист подчеркнул, что использование антидроновых ружей предполагает наличие высокой квалификации и специальной подготовки у оператора устройства. "<…> Потому как работать с узконаправленными излучателями по быстро летящим целям или целям, которые меняют свою траекторию, крайние проблематично. Практика показывает, что антидроновые ружья высокоэффективны для работы по зависающим целям, находящимся на небольшой дистанции и в постоянной зоне визуального контроля. В противном случае есть риск ухода цели из-под излучения", - добавил Кошкарев.

Всплеск покупательского интереса

Исраелян подчеркнул, что участившиеся случаи атак дронов на российские города вызвали всплеск интереса у частных и коммерческих компаний к антидроновым ружьям. "Только за последний месяц в Яндекс.Wordstat было зафиксировано 17 тыс. запросов на их приобретение, при этом треть из них пришлось на Москву и Московскую область - 5,8 тыс. Техключи.рф также отметил регулярность запросов на эти изделия в ценовом диапазоне от 100 тыс. до нескольких миллионов рублей", - сказал он.

Специалист добавил, что в современных условиях актуален вопрос о применении единых, объективных и прозрачных норм и правил оценки реальной эффективности средств защиты от БПЛА. "Сейчас в инициативном порядке различные ведомства и организации пытаются применять несколько методик стандартизации, от самых простых до достаточно сложных, позволяющих объективно оценить эффективность носимых средств защиты от БПЛА. Но при этом далеко не все производители и поставщики соглашаются подвергнуть свои изделия процедурам объективного контроля", - заявил Исраелян.

Три украинских беспилотника самолетного типа 21 июня были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы на подлете к объектам в Московской области. Как сообщило Минобороны РФ, в результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет.