Российский "Всемирный фонд природы" прекратит использовать логотип и аббревиатуру WWF

Организацию включили в реестр иностранных агентов Минюста 10 марта

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российская национальная организация "Всемирный фонд природы" (признан в РФ иноагентом) расторгла соглашение об использовании логотипа "Панда" и аббревиатуры WWF. Об этом сообщается на сайте организации.

Накануне Генеральная прокуратура России приняла решение о признании деятельности международной неправительственной организации World Wide Fund for Nature (World Wildlife Fund, WWF, Всемирный фонд природы) (Швейцария) нежелательной на территории РФ. "В связи с этим российская национальная организация "Всемирный фонд природы" (ранее WWF России) прекратила отношения с World Wide Fund for Nature (World Wildlife Fund, WWF) (Швейцария), а также расторгла соглашение об использовании логотипа "Панда" и аббревиатуры WWF", - говорится в сообщении.

Всемирный фонд природы был включен в реестр иностранных агентов Минюста 10 марта.