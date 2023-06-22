Движение по Чонгарскому мосту могут открыть по одной полосе после обследования

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко назвал прогноз утешительным

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Движение по Чонгарскому мосту, подвергшемуся ракетному удару, могут восстановить по одной из полос после завершения обследования сооружения, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в эфире телеканала "Россия-24".

"Прогноз утешительный, большая вероятность того, что будет после проведения обследования открыто рабочее движение по одной из полос мостового сооружения", - сказал Лукашенко.

Министр уточнил, что в регионе активизированы все дорожные службы для оперативного восстановления моста, сейчас они ждут допуска от следователей, которые осматривают место обстрела.