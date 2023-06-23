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Исчезновение батискафа "Титан" в Атлантике

Джеймс Кэмерон высказался о схожести крушения "Титаника" и батискафа "Титан"

AP Photo/ Javier Corbalan
Джеймс Кэмерон
© AP Photo/ Javier Corbalan

Кинорежиссер отметил, что многие эксперты предупреждали компанию OceanGate Expeditions о том, что аппарат опасно погружать под воду с людьми

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Кинорежиссер Джеймс Кэмерон, снявший фильм "Титаник", поражен схожестью катастрофы лайнера и трагедии батискафа "Титан", обломки которого были обнаружены в Атлантическом океане. Об этом режиссер заявил в четверг в интервью телекомпании ABC.

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Кэмерон подчеркнул, что многие эксперты в области глубоководных аппаратов писали письма компании OceanGate Expeditions, разработавшей "Титан", в которых отмечали, что аппарат требует сертификации, поскольку он "носит слишком экспериментальный характер", чтобы совершать погружение с людьми на борту.

"Поэтому я поражен схожестью с катастрофой самого "Титаника", где капитана неоднократно предупреждали о наличии льдов прямо по курсу корабля, а он, несмотря на это, шел вперед на полном ходу в безлунную ночь. В результате погибло множество человек, - отметил Кэмерон. - Сейчас мы имеем дело со схожей трагедией, которая произошла ровно в том же месте, после того как не были учтены предупреждения". 

Теги:
СШАКэмерон, ДжеймсИсчезновение батискафа "Титан" в Атлантике
© Информационное агентство ТАСС
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