Джеймс Кэмерон высказался о схожести крушения "Титаника" и батискафа "Титан"

Кинорежиссер отметил, что многие эксперты предупреждали компанию OceanGate Expeditions о том, что аппарат опасно погружать под воду с людьми

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Кинорежиссер Джеймс Кэмерон, снявший фильм "Титаник", поражен схожестью катастрофы лайнера и трагедии батискафа "Титан", обломки которого были обнаружены в Атлантическом океане. Об этом режиссер заявил в четверг в интервью телекомпании ABC.

Кэмерон подчеркнул, что многие эксперты в области глубоководных аппаратов писали письма компании OceanGate Expeditions, разработавшей "Титан", в которых отмечали, что аппарат требует сертификации, поскольку он "носит слишком экспериментальный характер", чтобы совершать погружение с людьми на борту.

"Поэтому я поражен схожестью с катастрофой самого "Титаника", где капитана неоднократно предупреждали о наличии льдов прямо по курсу корабля, а он, несмотря на это, шел вперед на полном ходу в безлунную ночь. В результате погибло множество человек, - отметил Кэмерон. - Сейчас мы имеем дело со схожей трагедией, которая произошла ровно в том же месте, после того как не были учтены предупреждения".