СМИ: задержанный в Москве итальянский топ-менеджер вернулся к месту работы в ОАЭ

По информации агентства ANSA, мужчину был "условно-досрочно освобожден"

РИМ, 28 июня. /ТАСС/. Топ-менеджер итальянской энергетической компании ISS International Джованни Ди Масса, который ранее был задержан в Москве, покинул Россию и вернулся в Абу-Даби (ОАЭ), где он работает. С таким утверждением во вторник выступило итальянское агентство ANSA со ссылкой на источники в компании ISS.

По его данным, итальянец был "условно-досрочно освобожден". Ранее ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что Ди Масса был задержан в центре Москвы с пакетом мефедрона. Было возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Наказание предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Ди Масса является топ-менеджером международной корпорации ISS International, которая работает в нефтегазовом и энергетическом секторах. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во вторник заявил, что власти страны "внимательно следят" за ситуацией с его задержанием.