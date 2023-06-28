СМИ: в Канаду доставили обломки батискафа "Титан"

По данным телеканала CBC, судно Horizon Arctic в течение 10 дней работало в районе гибели батискафа

ОТТАВА, 28 июня. /ТАСС/. Канадское судно Horizon Arctic с обломками батискафа "Титан" прибыло в порт канадского Сент-Джонса (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор). Об этом в среду сообщил телеканал CBC.

По его данным, судно в течение 10 дней работало в районе гибели батискафа. "Буквально через несколько минут после швартовки судна в гавани на борт Horizon Arctic поднялась группа следователей, чтобы начать свою работу", - уточнил телеканал.

Ранее сообщалось, что Совет по безопасности на транспорте Канады объявил о начале расследования происшествия на батискафе "Титан". Для этого группа следователей должна была прибыть в Сент-Джонс.

19 июня компания OceanGate Expeditions сообщила, что потеряла связь с аппаратом "Титан", предназначенным для доставки туристов к месту гибели лайнера "Титаник". Через три дня северо-восточное подразделение Береговой охраны США сообщило об обнаружении обломков рядом с "Титаником". Вскоре ведомство подтвердило, что это части пропавшего батискафа. Проведенный анализ показал, что все пассажиры глубоководного аппарата погибли.

На борту "Титана" находились пять человек - президент и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежала компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, проживавший в Великобритании, и его сын - студент университета Стратклайда в Глазго Сулейман.