Ассоциация мэров Франции ожидает эскалации беспорядков в ближайшие годы

Муниципалитеты призывают власти республики осознать серьезность ситуации

ПАРИЖ, 2 июля. /ТАСС/. Беспорядки в регионах Франции будут продолжаться по нарастающей в ближайшие годы. Такое мнение выразил президент Ассоциации мэров Франции (AMF), глава муниципалитета города Канн Давид Лиснар в воскресенье в эфире радиостанции RTL.

"Мы наблюдаем эти волнения уже на протяжении 30 лет, и ситуация становится все хуже. Беспорядки, которые произойдут в ближайшие 5 или 10 лет, будут еще тяжелее", - сказал Лиснар.

Муниципалитеты призывают власти республики осознать серьезность ситуации, указал он. "Нельзя более мириться с тем, что разрушение и поджоги школ, мэрий, нападения на представителей власти становятся эпизодами повседневной жизни. Этому необходимо положить конец", - подчеркнул глава ассоциации.

По его мнению, участников беспорядков объединяет "презрение к демократии и республиканским принципам". Как заметил Лиснар, государство использует не все средства, имеющиеся в его распоряжении. Он высказался за введение во всех коммунах страны комендантского часа.

Мэры под ударом

Наиболее вероломной атаке за последние дни подвергся мэр парижского пригорода Л'Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн. В ночь на 2 июля, когда глава муниципалитета находился на работе, неизвестные на автомобиле попытались протаранить ограждение дома, где находилась его семья, а затем подожгли здание при помощи петард.

Спасаясь от нападавших, жена и один из детей мэра получили травмы. Атака была прекращена благодаря оперативному прибытию стражей порядка. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Полицейские ведут поиск злоумышленников, однако об аресте кого-либо из подозреваемых пока не сообщалось.

Еще один инцидент произошел в коммуне Ля-Риш (регион Центр - Долина Луары). Несколько погромщиков проникли на приусадебный участок главы муниципалитета и попытались поджечь его служебный автомобиль. По факту нападения в полицию направлена жалоба.

Ассоциация мэров Франции призвала провести 3 июля по всей стране митинги против уличных беспорядков и в поддержку муниципальных властей.