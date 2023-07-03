Глава Мосгордумы выразил соболезнования в связи со смертью генерала-полковника Уткина

По словам Алексея Шапошникова, Борис Уткин был символом поколения победителей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил соболезнования в связи со смертью почетного гражданина столицы, московского народного ополченца и генерала-полковника Бориса Уткина. По его словам, ветеран был символом поколения победителей.

Ранее руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин сообщил ТАСС, что участник Парада 7 ноября 1941 года на Красной Площади генерал-полковник Борис Уткин умер на 101-м году жизни в военном госпитале после продолжительной болезни. Дерябин отметил, что Уткин был активным участником Великой Отечественной войны и завершил ее в должности командира гвардейского дивизиона "Катюша".

"Это невосполнимая утрата для Москвы и России. Борис Павлович Уткин - человек уникальной судьбы. < …> Гордость столицы и всей страны, символ поколения победителей", - сказал Шапошников, чьи слова приводит пресс-служба столичного парламента.

Он добавил, что Уткин являлся почетным гражданином Москвы, участвовал в московском народном ополчении и ключевых военных сражениях Великой Отечественной войны: обороне Москвы, Сталинградской и Курской битвах, битвах за Днепр, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской, Карпатской и Дебреценской стратегических операциях, а также в освобождении Венгрии и Австрии. По словам Шапошникова, на протяжении многих лет Уткин проводил масштабную работу по сохранению исторической памяти и противодействию фальсификации истории, патриотическому воспитанию молодежи, всесторонней поддержке ветеранов.

"Настоящий патриот своей Родины с колоссальным жизненным и профессиональным опытом. До последнего дня он оставался на службе своему Отечеству, хранил правду о Великой Отечественной войне. На примере таких патриотов, как Борис Павлович Уткин, сегодня воспитывается поколение новых героев", - отметил глава Мосгордумы.

Он также выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана. "Вековой путь, который прошел Уткин - это путь созидания, служения своему государству, своему городу, своему народу. Москвичи, депутаты столичного парламента, ветеранское сообщество и потомки ополченцев глубоко скорбят вместе с родными, близкими, соратниками. Прощайте Борис Павлович! Светлая память", - заключил Шапошников.