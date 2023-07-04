Комиссия Минкультуры Украины покинула Киево-Печерскую лавру, не сумев опечатать корпуса

По информации издания "Страна", она ушла после написания заявления в полицию

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Комиссия Министерства культуры Украины покинула территорию Киево-Печерской лавры, так и не сумев опечатать корпуса монастыря. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По его информации, комиссия ушла после того, как написала заявление в полицию. После ухода представителей Минкультуры прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отошли от корпусов, в которые хотела проникнуть комиссия, и начали молитвенное стояние у главного входа в лавру.

Утром комиссия Минкультуры пришла на территорию Киево-Печерской лавры, чтобы без решения суда опечатать пять корпусов монастыря. Однако прихожане УПЦ встали на защиту помещений. Они просили показать документы, на основании которых комиссия пытается попасть в корпуса. Однако представители Минкультуры ничего в ответ предоставить не смогли. Тогда руководство комиссии обратилось в полицию с жалобой на прихожан УПЦ, ожидая, что полиция полностью их поддержит и начнет сразу действовать. Но полиция предложила обратиться с письменным заявлением. Кроме того, на территорию лавры пришли провокаторы, которые вступали с прихожанами в словесные перепалки, однако сторонники УПЦ продолжали читать молитвы у корпусов обители.