В парижском регионе смягчили ограничения на работу наземного транспорта

Движение наземного транспорта продлили на один час

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Движение наземного транспорта в парижском регионе, которое ранее прекращалось с 21:00 (22:00 мск) из-за беспорядков, теперь продлено на один час.

Об этом сообщила во вторник в Twitter региональная транспортная администрация.

"По согласованию с парижской префектурой полиции все трамваи и автобусы в столичном регионе должны завершать работу к 22:00 (23:00 мск)", - отмечается в сообщении.

Как указали в администрации, эта мера "призвана обеспечить безопасность работников транспорта и пассажиров".

Трамваи и автобусы

Запрет на движение наземного транспорта в пригородах Парижа в вечернее время был введен 29 июня из-за беспорядков. Работа трамваев и автобусов прекращалась с 21:00 (22:00 мск).

Как заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече во вторник с мэрами 241 коммуны, пик беспорядков пройден. Вместе с тем, власти намерены сохранять бдительность в преддверии Дня взятия Бастилии, отмечаемого 14 июля.