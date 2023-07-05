"Известия": штраф за недопуск газовщиков в квартиры может увеличиться до 10 тыс. рублей

Такие меры направлены на повышение уровня безопасности при использовании газового оборудования

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Правительство РФ планирует увеличить штраф за недопуск в квартиру газовщиков и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов до 10 тыс. рублей. Об этом в среду пишут "Известия" со ссылкой на копию официального отзыва кабмина на соответствующий законопроект.

Проект закона направлен на повышение уровня безопасности при использовании газового оборудования в жилых домах и предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, пишут "Известия", ссылаясь на одного из разработчиков документа, сенатора Андрея Кутепова. Он добавил, что это усиливает ответственность за недопуск в квартиру специалистов для проверки газового оборудования и проведения работ. Также отмечается, что законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

Штрафы, которые сейчас составляют от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, планируется увеличить до 5-10 тыс. рублей, а для должностных лиц максимальная санкция будет составлять до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 500 тыс. рублей, уточняет газета со ссылкой на законопроект.

Кроме того, за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования также будет предусмотрен штраф. Он составит до 10 тыс. рублей, пишет газета.