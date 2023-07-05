Пять петиций против законопроекта об английском языке зарегистрировали на сайте Зеленского

Согласно данным ресурса, больше всего голосов - свыше 3 тыс. набрала петиция с просьбой пересмотреть законопроект в части запрета на дубляж англоязычных фильмов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Пять петиций, направленных против законопроекта о статусе английского на Украине как языка международного общения, зарегистрированы на сайте президента страны Владимира Зеленского.

Одна из петиций просит Зеленского наложить вето на указанный законопроект. "Прошу президента Украины рассмотреть данную петицию и отозвать законопроект №9432 или наложить на него вето", - говорится в тексте петиции, опубликованной на сайте главы Украины. Петиция зарегистрирована 4 июля, к утру среды ее поддержали 877 человек. Для рассмотрения президентом она должна набрать 25 тыс. голосов. Сбор подписей будет продолжаться еще 92 дня.

Авторы еще четырех петиций просят пересмотреть законопроект в части запрета на дубляж англоязычных фильмов. Согласно законодательной инициативе, иностранные фильмы на английском будут показывать в кинотеатрах на языке оригинала с украинскими субтитрами вместо дублированного перевода. Планируется, что к 2025 году доля таких фильмов будет составлять 50%, в 2026 году - 75%, а к 2027 году - 100%. Авторы петиций называют этот пункт нецелесообразным, просят его исключить или пересмотреть. "Отмена [украинского дубляжа], пусть и постепенная, неизбежно приведет к значительному уменьшению популярности украинского языка, поскольку именно дубляж в свое время способствовал его значительной популяризации. Не говоря об ощутимом уменьшении зрителей в кинотеатрах. Следовательно, кинотеатры, а также вся отрасль производства дублированного кинопродукта понесут ущерб", - говорится в одной из петиций, которая за сутки набрала наибольшее количество голосов - свыше 3 тыс.

28 июня Зеленский внес в парламент законопроект, который официально определит статус английского в стране как языка международного общения. Согласно одной из статей, английским языком в обязательном порядке должны будут владеть главы местных государственных администраций и их заместители, военнослужащие офицерского состава, проходящие службу по контракту, прокуроры, сотрудники налоговых и таможенных органов, полицейские среднего и высшего состава, а также начальствующий состав других правоохранительных органов и служб гражданской защиты. Предусмотрено, что с сентября 2026 года английский язык станет обязательным для дошкольников. Документ определен главой государства как неотложный.

Принятие закона может вызвать определенные сложности, ведь многие чиновники до сих пор не владеют в совершенстве украинским, который является государственным языком. При этом в тексте сразу предусмотрено, что при мобилизации или объявлении военного положения требование о владении английским языком для военных и полицейских не действует.