Венедиктов сообщил, что Милашина и Немов находятся в Боткинской больнице

Он сопровождал избитых в Чечне журналистку и адвоката в полете спецбортом из Беслана в Москву

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов, избитые в Чечне, находятся в Боткинской больнице. Об этом сообщил журналист Алексей Венедиктов (признан в РФ иноагентом), который сопровождал их в полете спецбортом из Беслана в Москву.

"Александр Немов, адвокат, и Елена Милашина, журналист "Новой газеты", избитые накануне в Чечне, уже в Москве и находятся в одной из московских больниц", - написал он в среду в своем Telegram-канале.

Венедиктов приложил к сообщению фото, на котором видно фасад Боткинской больницы.