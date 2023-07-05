5 июля, 06:26

Венедиктов сообщил, что Милашина и Немов находятся в Боткинской больнице

Он сопровождал избитых в Чечне журналистку и адвоката в полете спецбортом из Беслана в Москву

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов, избитые в Чечне, находятся в Боткинской больнице. Об этом сообщил журналист Алексей Венедиктов (признан в РФ иноагентом), который сопровождал их в полете спецбортом из Беслана в Москву.

Читайте также
Что известно о нападении на журналистку Милашину и адвоката Немова

"Александр Немов, адвокат, и Елена Милашина, журналист "Новой газеты", избитые накануне в Чечне, уже в Москве и находятся в одной из московских больниц", - написал он в среду в своем Telegram-канале.

Венедиктов приложил к сообщению фото, на котором видно фасад Боткинской больницы. 

Теги:
РоссияВенедиктов, Алексей Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация