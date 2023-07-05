5 июля, 08:51

Пострадавшим при обрушении трибуны ростовчанам выплатят по 25 тыс. рублей

Компенсации получит 21 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июля. /ТАСС/. Жителям Ростова-на-Дону, пострадавшим при обрушении трибуны на гребном канале "Дон" в конце мая, выплатят в общей сложности 525 тыс. рублей, компенсации получит 21 человек.

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Таким образом, выплата на одного пострадавшего составит 25 тыс. рублей, сообщили в среду в городской администрации.

"Департаментом социальной защиты населения подготовлен проект постановления "О выделении средств из резервного фонда гражданам, пострадавшим на футбольном стадионе на гребном канале "Дон" в размере 525 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате опрокидывания трибуны пострадали 16 детей и 5  взрослых жителей Ростова-на-Дону. 

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