В России предложили ввести штрафы за пропаганду жестокого обращения с животными

За призывы к насильственным действиям в отношении животных нарушителей предлагается штрафовать на сумму от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, уточняют "Известия"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды подготовил законопроект, предусматривающий штраф в размере до 100 тыс. рублей за пропаганду жестокого обращения с животными. Об этом в четверг пишут "Известия" со ссылкой на автора инициативы.

"В информационном пространстве сейчас мы фиксируем две тенденции. Во-первых, это так называемое догхантерство, когда в социальных сетях существуют группы, паблики, которые координируют и пропагандируют деятельность, связанную с массовым убийством животных. За само это преступление есть наказание в УК - до пяти лет лишения свободы. Однако пропаганда этого сегодня никак не пресекается", - сообщил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

По сообщению газеты, за призывы к насильственным действиям в отношении животных нарушителей предлагается штрафовать на сумму от 5 тыс. до 30 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо наказывать арестом на срок до 15 суток с изъятием питомца. За такое правонарушение для должностных и юридических лиц предлагается установить штрафы на уровне от 10 тыс. до 15 тыс. рублей и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей соответственно с конфискацией животного.

Также предполагается введение отдельного наказания за изготовление и распространение материалов, пропагандирующих жестокое обращение, в виде штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для частных лиц, от 15 тыс. до 25 тыс. рублей для должностных лиц и от 20 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических лиц, а также изъятие питомца.

"Это крайне деструктивный контент, потому что он прямо поощряет жестокость и формирует ощущение безнаказанности. Все это подталкивает к росту таких случаев и совершению уже уголовных правонарушений. Поэтому мы в комитете считаем, что должна быть отдельная статья в КоАП по борьбе с таким контентом", - добавил Бурматов.