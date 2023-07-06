6 июля, 13:05,
обновлено 6 июля, 13:16

В крови у местоблюстителя патриарха Грузии обнаружили тяжелые металлы

AP Photo/ Shakh Aivazov
Местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго владыка Шио
© AP Photo/ Shakh Aivazov

Патриархия заявила, что его могли отравить

ТБИЛИСИ, 6 июля. /ТАСС/. Местоблюстителя Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго владыку Шио могли отравить, так как в его крови обнаружены тяжелые металлы. Об этом сообщил журналистам руководитель службы по связям с общественностью патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе.

"Та информация, которая распространяется (об отравлении местоблюстителя патриарха - прим. ТАСС) частично правдива. У нас есть факт, что в анализе крови владыки Шио есть определенные изменения. Обнаружены тяжелые металлы выше нормы", - сказал Джагмаидзе.

Он добавил, что местоблюститель после возможного отравления чувствует себя хорошо, продолжает работать. 

Теги:
Грузия
© Информационное агентство ТАСС
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