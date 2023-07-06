В крови у местоблюстителя патриарха Грузии обнаружили тяжелые металлы

Патриархия заявила, что его могли отравить

ТБИЛИСИ, 6 июля. /ТАСС/. Местоблюстителя Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго владыку Шио могли отравить, так как в его крови обнаружены тяжелые металлы. Об этом сообщил журналистам руководитель службы по связям с общественностью патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе.

"Та информация, которая распространяется (об отравлении местоблюстителя патриарха - прим. ТАСС) частично правдива. У нас есть факт, что в анализе крови владыки Шио есть определенные изменения. Обнаружены тяжелые металлы выше нормы", - сказал Джагмаидзе.

Он добавил, что местоблюститель после возможного отравления чувствует себя хорошо, продолжает работать.