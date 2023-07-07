Депутат Госдумы предложил увеличить компенсации инвалидам за покупку техсредств

По мнению председателя Всероссийского общества инвалидов Михаила Терентьева, стоимость технических средств на рынке и компенсация за их покупку существенно различаются

САРАТОВ, 7 июля. /ТАСС/. Финансирование на выплаты компенсаций для инвалидов за самостоятельно купленные технические средства реабилитации (ТСР) необходимо увеличить в России. Таким мнением поделился с ТАСС депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

"Иногда есть вопросы, связанные с тем, что стоимость на рынке и та компенсация, которую он получает, различаются существенно. Это одна из основных проблем: что цены убежали вперед, а компенсации остались на том уровне, который был в 2018 году. <…> Надеюсь, что к концу года мы увидим в корректировках бюджета от правительства дополнительное финансирование [на компенсации]. Потому что когда не хватает средств на выдачу компенсаций, это говорит о том, что даже в рамках того ценообразования не всегда достаточно средств уходит в регионы", - сказал Терентьев в кулуарах фестиваля Приволжского федерального округа для молодых инвалидов "Все в наших руках" в Саратове.

По его словам, тема с компенсациями поднималась в Госдуме в июне при обсуждении вопроса обеспечения инвалидов техсредствами реабилитации, по итогам было подготовлено постановление. Решить проблему с компенсациями, как отметил Терентьев, поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Проблема обязательно будет решена, чтобы на компенсации в регионах шло достаточно средств из федерального бюджета", - добавил депутат.

Собеседник агентства рассказал, что еще одной проблемой является процедура закупок ТСР со стороны государства. "Не всегда можно учесть индивидуальный подход при покупке изделий от имени государства. <…> Процедуры, когда особенно выходит недобросовестный поставщик, - они всегда долгие. А недобросовестный поставщик - это значит отмена конкурсов, это еще перенос. То есть человек иногда получает средство реабилитации через полгода-год", - сообщил Терентьев.

Отечественные производители ТСР

Кроме того, по мнению депутата, нужно пересмотреть и убрать некоторые бюрократические процедуры, которые могут затруднять выход отечественных производителей на рынок. "Некоторые технические средства реабилитации имеют статусы медицинских изделий. Там своя процедура и регистрации, и апробирования, и клинических испытаний", - добавил он.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила правительство РФ проработать вопрос об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации. По ее словам, страна не может зависеть от ненадежных поставок из недружественных государств.