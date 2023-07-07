Рогов заявил о безразличии жителей новых регионов к желанию Зеленского наказать их

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", власть Киева "построена на образе врага, причем не только внешнего, которым выступает Россия, но и внутреннего"

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей относятся с безразличием к желанию президента Украины Владимира Зеленского привлечь их к уголовному наказанию. Об этом в пятницу заявил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Накануне в интервью телеканалу CNN Зеленский заявил, что считает необходимым преследовать выступавших на стороне России жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, если Украина сможет вернуть контроль над этими регионами. Президент Украины полагает, что ответственность должна распространяться даже на тех, кто выступал против украинских вооруженных сил вынужденно.

"По сути всех жителей наших четырех регионов, по версии Зеленского, надо наказывать и подвергать обструкции, уголовному преследованию. Мы особо на это не обращаем внимания, потому что он для нас вообще не президент. Он негодяй, который должен находиться в тюрьме или минимум под следствием", - сказал Рогов.

Как отметил собеседник агентства, власть Киева построена на образе врага, причем не только внешнего, которым выступает Россия, но и внутреннего.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. Итоги голосования показали, что подавляющее большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.