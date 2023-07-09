9 июля, 14:30
Умер Сильвио Берлускони

В Италии появится улица в честь Берлускони

По сведениям издания Il Secolo XIX, также рассматриваются предложения по переименованию стадиона в Монце в честь бывшего премьера страны

РИМ, 9 июля. /ТАСС/. Первая улица, названная в честь умершего в июне бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони, появится в курортном городе Портофино на Лигурийском побережье.

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Как сообщило в воскресенье издание Il Secolo XIX, соответствующее решение было принято на заседании городского совета, который определил и месторасположение новой пешеходной улицы. Церемония присвоения улице имени Берлускони состоится 29 сентября, в день рождения политика, когда ему исполнилось бы 87 лет. Как отмечается, городские власти должны обратиться в префектуру Генуи, чтобы получить разрешение не следовать принятой норме, предусматривающей наименования в память о людях лишь спустя 10 лет после смерти. Ранее именно на эту норму сослался мэр Милана Джузеппе Сала, ответив отказом на предложение сразу назвать одну из улиц в честь Берлускони в его родном городе. Инициативу Портофино, куда любил приезжать и сам Берлускони, и где находится вилла его сына Пьер Сильвио, уже поддержал губернатор области Лигурия Джованни Тоти, в прошлом соратник экс-премьера.

Рассматриваются также предложения по переименованию стадиона в Монце в честь Берлускони. Несколько лет назад он приобрел местную футбольную команду, которая при нем сумела выйти в серию А. Еще одно предложение касается одного из двух миланских аэропортов, Линате. 

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ИталияБерлускони, СильвиоУмер Сильвио Берлускони
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