В Сочи и Сириусе планируют в ближайшие часы обеспечить пропускную способность дорог

На заседании оперативного штаба определили план первоочередных работ по ликвидации последствий ливней

СОЧИ, 10 июля. /ТАСС/. Мэр города Сочи Алексей Копайгородский и глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин провели в Адлерском районе заседание оперативного штаба, по итогам которого приоритетной задачей определили обеспечение полной пропускной способности дорог в Сочи и Сириусе к утру.

"Определили план первоочередных работ по ликвидации последствий ливней на наших территориях. <...> Главная задача - к утру обеспечить полную пропускную способность дорог в Сочи и Сириусе, чтобы наши жители и гости курорта смогли беспрепятственно передвигаться по транспортным коридорам", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что поручил службам оказать содействие в организации подворовых обходов с 8:00, чтобы оценить ущерб и оказать помощь людям. Он также отметил, что к санитарной уборке домовладений будут привлечены волонтеры, всех нуждающихся горожан направят в пункты временного размещения.

По словам главы города, на местах подтоплений работают аварийные службы - 50 человек и 15 единиц техники.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС о подтоплении около 150 жилых домов и придомовых территорий в поселке Мирный федеральной территории Сириус, людей эвакуируют.