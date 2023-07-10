В Вахтанговском театре простились с Алексеем Кузнецовым

Актер и режиссер умер 5 июля в возрасте 82 лет

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Церемония прощания с заслуженным артистом России актером и режиссером Алексеем Кузнецовым, который умер 5 июля в возрасте 82 лет, прошла в понедельник в Театре им. Вахтангова, передает корреспондент ТАСС.

"Он был необыкновенно интеллигентный, порядочный человек. Он был настолько музыкален, что всегда хотелось посоветоваться, как музыкально существовать на сцене. И он это делал с большим удовольствием, наверное, оттого, что он был в училище совершенно изумительным педагогом. Это в нем не уходило. <…> Мы теряем очень важного человека, которому было не все равно, очень хорошего человека", - сказала на церемонии Юлия Рутберг.

Проститься с артистом пришли близкие, поклонники и коллеги, в том числе директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, артисты Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Юлия Рутберг, Евгений Князев, Леонид Ярмольник, Елена Подкаминская и многие другие. Церемония проходила в фойе Исторической сцены, где были выставлены портреты Алексея Кузнецова разных лет. Люди возлагали цветы к гробу актера, играла негромкая музыка, звучали стихи и песни в исполнении Алексея Кузнецова.

Леонид Ярмольник, который учился у Кузнецова в Щукинском училище, назвал его невообразимым педагогом. "Кто-то становится артистом после четвертого курса, а Алексей Глебович сделал меня артистом уже в конце второго курса. Он был замечательным артистом, но педагогом был вообще невообразимым. <…> Очень не повезло тем студентам-щукинцам, у которых в их учебной биографии не будет Алексея Глебовича. Он абсолютный вахтанговец", - сказал Ярмольник.

Церемония завершилась аплодисментами. Коллеги принесли глубокие соболезнования родным и близким актера, который более 50 лет служил в Вахтанговском театре. "Умный, интеллигентный, владеющий тонким юмором артист; режиссер, умеющий глубоко и подробно работать с актерами; опытный педагог, обладающий безупречным литературным вкусом", - вспоминают его вахтанговцы.

Кузнецов окончил в 1964 году Театральное училище им. Бориса Щукина. Потом поступил в труппу Театра им. Вахтангова, где служил до конца жизни. В театре актер сыграл около 50 ролей. Сниматься в кино начал в 1954 году еще подростком ("Аттестат зрелости" и "Мы с вами где-то встречались"). Среди его кинообразов - таксист в "Зеленом огоньке", Кирсанов-старший в "Отцах и детях", герцог Бэкингем в фильме "Д`Артаньян и три мушкетера". С 1967 года он преподавал в Щукинском училище.

В новость была внесена правка (12:56 мск) - передается повторно с уточнением в первом абзаце даты смерти актера - 5 июля.