Уровень реки Ямуны в Дели обновил рекорд 45-летней давности

Речь идет о 207,55 м

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июля. /ТАСС/. Уровень реки Ямуны, которая проходит через Национальный столичный регион Дели, на фоне продолжающихся несколько дней дождей обновил исторический рекорд 45-летней давности. Об этом в среду сообщила Центральная комиссия по водным ресурсам (CWC).

Север Индии в последние несколько дней столкнулся с ливнями, которые привели к наводнениям, сходу оползней, разрушению домов. По данным СМИ, с 8 июля жертвами стихии стали более 100 человек.

В Дели со вторника вода в Ямуне находится на опасном уровне (свыше 205,33 м). Согласно данным CWC, в среду утром он составил 207,25 м, это максимальная отметка за последние 10 лет. Уже в 13:00 по местному времени (10:30 мск) вода поднялась до 207,55 м, что больше исторического рекорда в 207,49 м, который был установлен в 1978 году.

Власти эвакуировали порядка 9 тыс. человек, проживающих в непосредственной близости от реки.

Росту уровня воды Ямуны, помимо дождей, способствует сброс в водохранилищах штата Харьяна, который также осуществляется из-за избытка осадков. В воскресенье в столице был зафиксирован 40-летний максимум выпавших за сутки осадков - 153 мм. Из-за дождей в Дели в различных инцидентах погибли пять человек.