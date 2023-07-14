14 июля, 17:03

Генконсульство РФ в Анталье не получало обращений россиян в связи с пожарами в Турции

В диппредставительстве отметили, что в Анталье и Мугле температура воздуха в некоторых районах превышала 46 градусов

АНКАРА, 14 июля. /ТАСС/. Генконсульство России в Анталье пока не получало обращений находящихся на курортах Турции россиян в связи с пожарами в курортных областях. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в российском диппредставительстве.

"В последние дни в курортной зоне провинций Анталья и Мугла установилась чрезвычайно жаркая погода с температурой воздуха в некоторых районах выше 46 градусов. Под влиянием экстремальной жары и ветра во многих уездах фиксируются различные по масштабу очаги возгорания лесных массивов, полей и кустарников. Обращения российских граждан по данному вопросу в генконсульство не поступали. Продолжаем следить за ситуацией", - сообщили дипломаты. 

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