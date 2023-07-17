Со стороны Кубани перекрыли подъезд к Крымскому мосту

Автомобили направляют по другому участку трассы на порт "Кавказ"

КРАСНОДАР, 17 июля. /ТАСС/. Подъезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по федеральной трассе А-290 Новороссийск - Керчь полностью перекрыт.

Автомобили направляют по другому участку трассы на порт "Кавказ", передает корреспондент ТАСС.

На федеральной трассе А-290 Новороссийск - Керчь к Крымскому мосту через Славянск-на-Кубани вставлены наряды ДПС. На съездах с трассы наблюдается большое количество автомобилей, стоящих на обочине. Возможно, путешественники развернулись из пробки с Крымского моста и теперь скопились на обочинах трассы, ближе к поворотам и съездам. На развилке сотрудники ДПС направляют автомобилистов в сторону порта "Кавказ".