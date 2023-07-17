Машины на альтернативном маршруте в Крым будут пропускать почти без проверки документов

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что все паромы на Керченской переправе готовы к организации перевозок

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Автомобили, следующие по альтернативному маршруту в Крым, будут пропускать через пункты пропуска практически без проверки документов, чтобы не создавать пробок, сообщается на сайте правительства по итогам заседания правкомиссии по ликвидации последствий повреждения Крымского моста.

"Договорились по альтернативному маршруту, он у нас на сегодняшний день отработан, будем оперативно пропускать через пункты пропуска все машины, практически без проверки документов, для того, чтобы не создавать пробок. Паромная переправа в ближайшее время возобновит свою работу", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

В видеообращении Хуснуллин рассказал, что все паромы на Керченской переправе готовы к организации перевозок.

"В ближайшее время запустим паромную переправу, все паромы готовы к работе по организации перевозке пассажиров и машин", - отметил он.