17 июля, 09:08,
обновлено 17 июля, 09:38
Атака на Крымский мост

Машины на альтернативном маршруте в Крым будут пропускать почти без проверки документов

© ТАСС/ Ruptly

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что все паромы на Керченской переправе готовы к организации перевозок

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Автомобили, следующие по альтернативному маршруту в Крым, будут пропускать через пункты пропуска практически без проверки документов, чтобы не создавать пробок, сообщается на сайте правительства по итогам заседания правкомиссии по ликвидации последствий повреждения Крымского моста.

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"Договорились по альтернативному маршруту, он у нас на сегодняшний день отработан, будем оперативно пропускать через пункты пропуска все машины, практически без проверки документов, для того, чтобы не создавать пробок. Паромная переправа в ближайшее время возобновит свою работу", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

В видеообращении Хуснуллин рассказал, что все паромы на Керченской переправе готовы к организации перевозок.

"В ближайшее время запустим паромную переправу, все паромы готовы к работе по организации перевозке пассажиров и машин", - отметил он. 

Теги:
РоссияАтака на Крымский мост
© Информационное агентство ТАСС
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