20 июля, 08:21

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ввести премию для добропорядочных москвичей

По словам кандидата в мэры Москвы, необходимо поддерживать тех, кто хочет жить по правилам

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Кандидат в мэры столицы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил премировать добропорядочных москвичей за соблюдение ПДД, своевременную уплату кредитов, налогов и т. д.

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Как отметил политик в интервью ТАСС, сейчас сложилась парадоксальная ситуация, когда "больше всего денег власти тратят на неблагополучных людей". Поэтому он предлагает предусмотреть премию и для добропорядочных горожан.

"Это несправедливо, когда хорошие люди платят за плохих. Мы должны поддерживать тех, кто хочет жить по правилам. Мы будем ежегодно начислять 50 тыс. рублей всем добропорядочным москвичам: кто не совершает правонарушений, соблюдает правила дорожного движения, вовремя платит налоги, кредиты, не сидит без дела - работает, учится или занимается бизнесом", - сказал Чернышов.

Делегаты конференции Московского городского отделения ЛДПР 21 июня большинством голосов выдвинули Чернышова кандидатом на выборах мэра столицы. Он передал 23 июня в Мосгоризбирком (МГИК) заявление о своем согласии баллотироваться. МГИК 12 июля зарегистрировал Чернышова кандидатом на выборах мэра столицы.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин. 

Теги:
РоссияЛДПРЧернышов, Борис АлександровичМосква
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