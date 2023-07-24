В Крым отправились все задержанные из-за ЧП поезда

Они следуют с опозданием от одного до двух с половиной часов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Все поезда, задержанные из-за ситуации на перегоне Джанкой - Урожайная, отправлены в Крым, сообщил железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" в своем Telegram-канале.

"Все поезда, задержанные из-за ЧП на перегоне Джанкой - Урожайная в Крыму, отправлены. Они следуют с опозданием от часа до двух с половиной часов", - говорится в сообщении.

На текущий момент с опозданием в Крым следуют пять составов: №316 Адлер - Симферополь; №92 Москва - Севастополь; №177 Москва - Симферополь; №028 Москва - Симферополь; №179 Санкт-Петербург - Евпатория.

Ранее глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщал, что железнодорожное сообщение в Джанкойском районе Республики Крым возобновили.

По информации Минобороны РФ, в ночь на 24 июля киевский режим осуществил попытку террористической атаки по объектам на территории полуострова Крым при помощи 17 беспилотников, пострадавших нет. Аксенов сообщил о попадании по складу боеприпасов в Джанкойском районе, принято решение об эвакуации жителей в радиусе 5 км от ЧП.