Bloomberg: Disney может перенести премьеры нескольких фильмов из-за забастовки актеров

По данным Bloomberg, среди фильмов, дата премьеры которых может быть сдвинута, - "Бедные-несчастные", "Следующий гол" и "Заветное желание"

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Американская компания The Walt Disney Co. может перенести премьеры некоторых своих фильмов из-за забастовки актеров. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, среди фильмов, дата премьеры которых может быть сдвинута, - "Бедные-несчастные", "Следующий гол" и "Заветное желание". Как отмечает агентство, изменение даты выхода картин связано с тем, что актеры не хотят принимать участие в рекламе и продвижении уже снятых работ из-за начала забастовки.

Ранее американская профсоюзная организация SAG-AFTRA, представляющая интересы примерно 160 тыс. актеров, объявила о начале забастовок после неудачной попытки прийти к соглашению об улучшении условий труда с Альянсом продюсеров кино и телевидения. Актеры требовали увеличения зарплат и компенсаций за переработки, а также ограничения использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Альянс продюсеров утверждает, что предложил актерским профсоюзам "более $1 млрд, что включает в себя повышение заработной платы, пенсионных выплат и взносов на здравоохранение, а также первую в истории трехлетнюю защиту от рисков, в том числе непосредственно связанных с искусственным интеллектом".

В Соединенных Штатах также с 2 мая проходила первая за 15 лет забастовка сценаристов. Из-за этой забастовки работа над финальным сезоном сериала "Очень странные дела" была приостановлена.