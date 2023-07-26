Журналиста Виктора Жилякова похоронят в Краснодаре 27 июля

Он будет погребен на аллее почетных захоронений

КРАСНОДАР, 26 июля. /ТАСС/. Церемония прощания с журналистом Виктором Жиляковым, проработавшим в ТАСС свыше 40 лет, пройдет в Краснодаре в четверг, его похоронят на аллее почетных захоронений. Об этом сообщила ТАСС председатель Союза журналистов Краснодарского края Диана Горбань.

"В четверг состоится церемония прощания с Виктором Егоровичем Жиляковым, затем состоятся отпевание и похороны на аллее почетных захоронений на Славянском кладбище в Краснодаре", - сказала Горбань.

Виктор Жиляков родился в 1941 году. Более 40 лет он работал в ТАСС, руководил корпунктами в Туве, Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. С 1986 года по 2015 год руководил корпунктом агентства ТАСС на Кубани. Занимал должность вице-губернатора Краснодарского края. Являлся членом Союза журналистов России, состоял в секретариате и правлении регионального Союза. Жиляков отмечен несколькими правительственными наградами - орденом Почета, орденом Трудового Красного Знамени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, является заслуженным работником культуры России, заслуженным журналистом Кубани, обладателем Почетного знака Союза журналистов Кубани "Признание". Он - единственный журналист региона, удостоенный звания "Легенда российской журналистики". Жиляков умер 25 июля.