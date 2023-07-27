Глава комитета Думы предложил регистрировать электросамокаты со скоростью свыше 6 км/ч

Евгений Москвичев также отметил необходимость разработки правил дорожного движения

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Электросамокаты со скоростью свыше 6 км/ч необходимо регистрировать, а для их пользователей надо с привлечением общественности разработать правила дорожного движения. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

"Надо изучить и прийти к одному знаменателю: все самокаты, которые имеют скорость свыше шести км, а за час человек проходит шесть км, должны регистрироваться. И дальше решаться вопросы их безопасной эксплуатации", - сказал Москвичев на пресс-конференции, отвечая на вопрос о необходимости регулирования использования таких средств передвижения.

Он добавил, что для пользователей самокатов должны быть разработаны правила дорожного движения. "Я не говорю, что это завтра. Надо взять общественность, "Молодую гвардию", молодежные союзы, поработать со школами, техникумами, институтами, может быть, активистов найти, в этом направлении поработать. Может, даже семьи, родителей привлечь к этому делу (разработка ПДД для пользователей самокатов - прим. ТАСС)", - добавил Москвичев.

1 марта вступили в силу поправки в правила дорожного движения (ПЛД), согласно которым электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус cредств индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам.

Однако в связи с растущим числом трагических ДТП с участием электросамокатов законодатели и эксперты считают внесенные в ПДД поправки недостаточными. Так, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ранее заявил ТАСС, что электросамокаты нужно убрать с городских улиц, оставив их только в парках и частных поселках. Зампред комитета СФ по экономической политике Валерий Васильев заявил ТАСС, что электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности должны получить государственные номерные знаки по аналогии с автомобилями.