В Приморье заявили, что спрос на арендные квартиры в регионе не падает

Этот тип жилья продолжает привлекать специалистов для работы в бюджетных сферах и на ключевых предприятиях, отметил депутат заксобрания края Галуст Ахоян

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля. /ТАСС/. Высокие темпы возведения арендного жилья, которых добились в Приморье, не снижают спрос, и этот тип жилья продолжает привлекать специалистов для работы в бюджетных сферах и на ключевых предприятиях. Об этом ТАСС рассказал глава комитета по бюджету законодательного собрания региона Галуст Ахоян.

"Программа строительства арендного жилья реализуется полностью на средства бюджета Приморского края. Мы строим дома для работников ключевых отраслей, чтобы привлекать специалистов там, где существует их нехватка. И пока можно сказать, что мы вынуждены делать это даже во Владивостоке, так как спрос не ослабевает. Для этого мы оперативно работаем с муниципалитетами, которые формируют заявки на строительство арендного жилья, и стараемся все заявки удовлетворить сразу по мере поступления", - рассказал Ахоян.

Он добавил, что, поскольку потом люди приобретают эти квартиры в собственность, вложенные средства в краевой бюджет возвращаются. Финансовые потери связаны только с инфляцией, но эта программа все равно выгодна, поскольку позволяет привлекать специалистов для ключевых отраслей. К примеру, построенные 800 квартир в Большом Камне обеспечили высококвалифицированными специалистами судостроительный завод "Звезда", а в Находке сдано 440 квартир для врачей, учителей и работников заводов.

По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, в регионе виден социальный эффект от программы, поэтому она будет продолжена. Важность такой меры поддержки обозначил и президент России Владимир Путин. Как отметил Кожемяко, в ближайшее время в Арсеньеве построят более 200 квартир для авиастроителей.

Возможность получить квартиру в аренду по цене вдвое ниже рыночной в Приморском крае предоставляется работникам образования, здравоохранения, силовых структур, а также ключевых предприятий региона. Через три месяца после заселения граждане могут приобрести эти же квартиры по программе "Доступная ипотека".

Программу арендного жилья курирует Корпорация развития жилищного строительства Приморского края. За последние 10 лет она построила и сдала в эксплуатацию 18 арендных домов на 1 645 квартир площадью 90,9 тыс. кв. м. Продолжается строительство еще 8 домов на 1 042 квартиры во Владивостоке, Чугуевке, Артеме и Арсеньеве. В 2023-2024 годах планируется построить не менее 60 тыс. кв. м арендного жилья в краевом центре и других населенных пунктах.

Об эффекте для инвесторов

По словам директора департамента социальных проектов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергея Потанина, наличие доступного и комфортного жилья является одним из основных стимулов для переезда в Приморский край востребованных специалистов.

"На территории Приморья резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток реализуют более 160 инвестпроектов - создано свыше 18,7 тыс. рабочих мест в ключевых отраслях. Новые проекты требуют привлечения из других регионов специалистов социальной сферы, востребованы профессионалы с необычными или уникальными компетенциями. <…> Жилищный вопрос частично решается за счет реализуемой в регионе льготной программы "Дальневосточная ипотека", благодаря которой в Приморском крае уже более 21 тыс. молодых семей и специалистов смогли приобрести или построить собственное жилье", - сказал он.

Потанин напомнил, что в регионе также реализуется программа "Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе". По его мнению, долгосрочная аренда современных комфортабельных квартир поможет решить жилищный вопрос специалистам, которые пока не имеют необходимого стажа работы и уровня дохода, достаточного для накопления первоначального взноса для покупки жилья в ипотеку. Как правило, это молодежь.

"Для арендаторов платежи будут существенно ниже рыночных за счет субсидий из федерального и регионального бюджетов", - подчеркнул он.