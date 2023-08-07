Миронов назвал Мирошниченко королевой МХТ, не боявшейся экспериментов

По словам артиста, она относилась к профессии актера больше, чем просто к профессии

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Ирина Мирошниченко была королевой МХТ им. Чехова, в котором служила почти 60 лет, она относилась к профессии актера больше, чем просто к профессии, и не боялась экспериментировать. Об этом журналистам на церемонии прощания с артисткой сообщил народный артист России, худрук Театра Наций Евгений Миронов.

"Я сегодня поймал себя утром на мысли, что, несмотря на тяжелую утрату, иду с улыбкой, потому что она прожила, как мне кажется, в творчестве уж точно, очень счастливую жизнь. Она настолько светлый, позитивный человек, верно служивший этой профессии и относившийся к ней не как к профессии. У нее гримерная в театре была как квартира, ее собака ждала там после спектакля, и все было устроено так, что это было главное место ее жизни", - сказал он.

По словам Миронова, Мирошниченко всегда хотела найти что-то новое в работе на сцене. "Она начала экспериментировать, что-то новое придумывать. Я очень ей благодарен за то, что она ввела меня в этот театр за руку и мы с ней вместе получили огромное удовольствие. Она была счастливая абсолютно, красивая, умная, порядочная. Никогда никаких скандалов, она была королевой, она была легендой", - добавил Миронов.

Народный артист РФ Евгений Герасимов, который сыграл мужа героини Мирошниченко в фильме "Вам и не снилось", назвал ее уникальной и разносторонней актрисой. "Ирина Петровна была уникальной актрисой и человеком. Это личность, которая имела свой стиль, при этом она в своих работах была очень разная, особенно в театре", - сказал он.

Герасимов отметил мужество Мирошниченко, которая попала в аварию накануне съемок картины. "Режиссер Илья Фрэз волновался. Говорил, что очень хочет, чтобы она снималась, но переживает, сможет ли она, потому что авария была очень серьезная. Но Ирина, когда была на съемочной площадке, даже виду не подавала, что у нее что-то болит", - добавил артист.

Мирошниченко умерла 3 августа в возрасте 81 года.