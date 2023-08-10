США предложили помощь в расследовании убийства кандидата в президенты Эквадора

Фернандо Вильявисенсио был убит после предвыборного мероприятия, которое прошло 9 августа в Кито

ГАВАНА, 10 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты осуждают убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио и предлагают помощь в проведении расследования преступления. Об этом сообщил американский посол в республике Майкл Фитцпатрик.

"Правительство США решительно осуждает это нападение и предлагает срочную помощь в проведении расследования", - говорится в заявлении дипломата, размещенном на странице посольства США в социальной сети X (ранее Twitter). Фитцпатрик также выразил соболезнования народу Эквадора и семье погибшего кандидата, назвав его "борцом с коррупционерами и наркопреступниками".

Вильявисенсио был убит после предвыборного мероприятия, которое прошло 9 августа вечером в столице Эквадора. Еще девять человек были ранены. Не менее шести человек были задержаны в ходе расследования убийства. По данным прокуратуры, один из подозреваемых в нападении был смертельно ранен в перестрелке. Президент Эквадора Гильермо Лассо ввел в стране чрезвычайное положение на 60 дней.