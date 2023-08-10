В Омской области победители первого в Сибири кадрового конкурса получат по 1 млн рублей

В пресс-службе правительства региона сообщили, что из финалистов будет сформирован экспертный клуб под руководством врио губернатора

10 августа, ОМСК. /ТАСС/. Победители регионального кадрового конкурса в Омской области, который станет первым в Сибири, получат гранты по 1 млн рублей, которые можно будет направить на обучение. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Победители конкурса будут включены в резерв управленческих кадров Омской области, получат грант на 1 млн рублей для обучения по управленческой тематике и право на участие в образовательной программе "Развитие управленческих навыков руководителя". Из финалистов конкурса будет сформирован экспертный клуб под руководством врио губернатора Омской области", - рассказали в пресс-службе.

Принять участие в конкурсе могут граждане РФ в возрасте от 25 до 55 лет с высшим образованием, которые имеют опыт управления не менее двух лет или опыт работы по профессии не менее трех лет. Также нужно иметь связь с Омской областью: родиться, работать или проживать в этом регионе в настоящее время или не менее трех лет в прошлом. Дополнительное условие - готовность трудиться на благо Омской области.

Ранее Хоценко заявил, что в Омской области сложился достаточно большой дефицит кадров, который в некоторых органах власти достигает 20%. Проведение конкурса должно помочь закрыть кадровые потребности региона и способствовать возвращению в Омск тех жителей, которые ранее не нашли себя на малой Родине и уехали в другие субъекты РФ.

В середине июля врио губернатора Омской области Виталий Хоценко на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" доложил президенту РФ Владимиру Путину о планах проведения первого в Сибири регионального кадрового конкурса. Мероприятие поможет решить проблему нехватки кадров.