Левши правда особенные?

Кто такие левши?

Ответ не такой очевидный, как кажется. Обычно о левшах и правшах судят по ведущей руке. Чтобы ее определить, используют опросники. Самый известный — Эдинбургский, но все они похожи: человека спрашивают, как он предпочитает выполнять разные действия. Показательнее всего — в какой руке он держит молоток, хотя вне лабораторий и врачебных кабинетов чаще судят по тому, какой рукой человек пишет.

Есть и ведущая нога (и даже глаз!). Это заметно в футболе: левши высоко ценятся, потому что им удобнее играть на левой половине поля и соперникам-правшам с ними трудно. В 2016 году ученые подсчитали, что в юниорских сборных Нидерландов левая нога была ведущей у 31% игроков. За пределами поля левши встречаются втрое реже: их чуть больше 10%, а еще 9% людей предпочитают то одну, то другую руку (и, если на то пошло, ногу).

Но независимо от предпочтений люди все равно могут пользоваться второй рукой. Насколько хорошо это получается, оценивают по трем показателям: силе хвата, скорости и ловкости. Казалось бы, умелость напрямую зависит от предпочтений, но эксперименты говорят, что это не всегда так. У кого-то вторая рука слушается лучше, чем они привыкли думать, вдобавок имеет значение конкретная задача.

Возможно, правильнее не делить людей на две четкие группы, а располагать на шкале, где по краям находятся ярко выраженные левши и правши, но есть и промежуточные случаи. А генетик и невролог Дэниэл Гешвинд вообще как-то сказал, что левшей точнее называть "неправшами", потому что часто они хорошо владеют обеими руками.

Почему одни левши, а другие правши?

Уже на 14-й неделе беременности человеческий эмбрион обычно поворачивает голову направо и сосет палец правой руки (интересно, что, целуясь, наклоняют голову вправо только две трети людей — еще один пример за шкалу и против деления на две группы). Обычно это указывает, правшой будет ребенок или левшой, — можно предположить, что эта черта в какой-то мере врожденная.

Согласно одной гипотезе, у левшей в утробе матери мозг формируется по-особенному из-за тестостерона. Поэтому среди мужчин левшей примерно на четверть больше, чем среди женщин. А уровень и восприимчивость к тестостерону могут зависеть от генов матери и ребенка. На наследственность указывает еще и то, что у родителей-левшей чаще рождаются такие же дети, а если левша один из близнецов, то второй окажется им с большей вероятностью, чем в среднем. Правда, бывает и по-другому.

Ученые пытались найти ген, предопределяющий эту черту. Под подозрением было несколько кандидатов. Когда расшифровка ДНК подешевела, удалось обнаружить десятки маленьких отличий, которые по отдельности чуть-чуть влияют на то, левшой будет человек или правшой. Но, во-первых, неясно, как именно они воздействуют, во-вторых, даже все вместе они не позволяют с уверенностью сказать, кто перед тобой стоит.

Анализ данных о полумиллионе британцев показал, что левшей больше среди тех, кто родился с пониженной массой тела, близнецов и женщин, рожденных летом, но если брать все сезоны, то больше все-таки мужчин-левшей. Ими чаще оказываются те, кого не кормили грудью. Наконец, доля левшей увеличивалась до 1970 года, а среди рожденных за пределами Великобритании их почти на треть меньше. Последние две закономерности проще объяснить предубеждениями и воспитанием, а не природой.

Какие предубеждения существуют насчет левшей?

Во многих культурах левая сторона — плохая. У христиан левая рука ассоциируется с дьяволом, у мусульман она считается нечистой. Когда кто-то не в духе, мы спрашиваем: "Ты встал с левой ноги?" Слова "правый" и "правильный" похожи не просто так. А английское слово sinister, которое значит "зловещий", "дурной", произошло от латинского для обозначения левой руки. В английском языке леворукость все еще так и называется — sinistrality. Оттого к левшам испокон веков относились настороженно.

В СССР и других странах их переучивали, а иногда делают это до сих пор. Дело не столько в суевериях или в том, что леворукость считается патологией, — просто многие вещи, например компьютерные мышки, делают несимметричными, удобными для правшей. Но во второй половине XX века, когда эта практика постепенно уходила в прошлое, появились предположения, что леворукость — по крайней мере, в некоторых случаях — это все-таки отклонение в развитии мозга.

Так леворукость — это патология или вариант нормы?

Хотя леворукость — всем известный, но загадочный феномен, до 1970-х его толком не изучали. После этого ученые выдвигали гипотезы, что левшами становятся из-за родовых травм или что во время беременности половые гормоны (прежде всего, упомянутый тестостерон) могут нарушить развитие мозга. Эти догадки подкреплялись статистикой: якобы у левшей чаще встречаются некоторые неврологические, психические расстройства и даже аутоиммунные заболевания, а живут они в среднем на семь лет меньше правшей.

Но левши и правши есть не только среди людей: ими бывают голуби, пчелы, рыбки данио-рерио и другие животные, которых разделяют миллионы лет эволюции. Правда, настолько большая диспропорция, как у людей, — девять правшей на одного левшу — встречается редко. Например, у высших приматов, по некоторым оценкам, соотношение равно 65/35.

Эти отличия сводятся к работе нервной системы, прежде всего головного мозга. Полушария мозга отвечают за разные функции. Почему так, до конца не понятно. Основная гипотеза гласит, что дублировать функции было бы неэффективно. На мозг приходится всего 2% массы тела, но он потребляет 20% энергии, а крупная голова у детей осложняет роды. Специализация же позволяет быстрее обрабатывать информацию и даже осуществлять параллельные вычисления.

Когда-то считалось, что у правшей доминирует левое полушарие, а у левшей — правое. На самом деле об этом известно не так уж много. Недавний эксперимент показал, что у правшей одно полушарие, скорее, подавляет другое, а у левшей они чаще работают согласованно. Правда, участники выполняли всего одно простое задание (нажимали на кнопку), а отличие в работе мозга проявилось лишь в том, что левши в среднем лучше справлялись правой рукой, чем правши — левой. В других экспериментах проверяли вербальные способности и ориентирование в пространстве: по первому показателю левши и правши не превосходят друг друга, а ориентируются чуть лучше правши.

Вероятно, левши отличаются от правшей, но на этот счет не хватает хороших исследований, а разница, судя по всему, не такая большая, как говорят стереотипы. Не все правши прислушиваются только к разуму, как не все левши обладают исключительной интуицией и творческими способностями. У левшей действительно чаще встречается дислексия, шизофрения и другие расстройства, но это не значит, что леворукость — это патология.

Левшей и правшей стали пристально изучать всего несколько десятилетий назад, а технологии, позволяющие заглянуть в мозг, появились еще позже. Но именно поэтому есть надежда, что вскоре ученые смогут лучше понять, почему мы разные и что это значит.

Марат Кузаев