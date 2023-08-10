Митрополит Иларион обратился к Орбану с просьбой помочь освободить митрополита Ионафана

В письме митрополита отмечается, что Ионафану 74 года, также у него сахарный диабет в тяжелой форме. Таким образом, лишение его свобод "означает не что иное, как смертный приговор"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион направил письмо премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, в котором попросил его привлечь внимание мирового сообщества к вынесению обвинительного приговора в отношении митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, чтобы добиться его освобождения. Обращение опубликовано в Telegram-канале митрополита Илариона.

Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафан (Елецких) 7 августа был приговорен к пяти годам тюрьмы. Его осудили по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: "За действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины".

"Обращаюсь к вам как руководителю правительства, которое делает многое не только для сохранения и умножения христианских духовно-нравственных ценностей в Венгрии, но и для помощи христианам, подвергающимся гонениям в разных частях света <...> Прошу вас, уважаемый господин премьер-министр, сделать все возможное, чтобы привлечь внимание международного сообщества к беспрецедентному решению Винницкого городского суда и добиться освобождения маститого иерарха - если не по каким-либо иным соображениям, то по соображениям гуманитарного характера", - говорится в обращении.

В письме отмечается, что митрополиту Ионафану 74 года, также у него сахарный диабет в тяжелой форме. Таким образом, лишение его свободы на 5 лет "означает не что иное, как смертный приговор". Митрополит Иларион добавил, что владыка Ионафан является иерархом с многолетним стажем. Он был наместником Киево-Печерской лавры на рубеже 80-х и 90-х годов, а также внес вклад в возрождение этой святыни, откуда сейчас "решением украинских властей изгоняются монахи". Кроме того, Ионафан возглавлял несколько епархий УПЦ, с августа 2014 года - Тульчинскую и Брацлавскую епархию.

Митрополит Иларион возглавляет Будапештско-Венгерскую епархию Русской православной церкви, которая объединяет приходы на территории Венгрии.